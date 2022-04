Julie ETIENNE - BEN AYOUN

Je travaille au sein de la Compagnie GENERALI et plus particulièrement au sein de la Direction Réassurance. Mes missions principales sont la préparation du renouvellement des programmes de réassurance (IARD), le suivi des traités de réassurance, la gestion des sinistres réassurés.

Je suis en relation tant en interne avec les autres directions de Generali qu'en externe avec les courtiers de réassurance et les réassureurs.

Je mène en parallèle , au sein de ce service, un projet consistant a l'optimisation du programme de réassurance Dommages Aux Biens : proposition de changement de structure du DAB/Risque de Generali.

Je mène en parallèle , au sein de ce service, un projet consistant en la réalisation d'un historique des sinistres événements naturels (catastrophes naturelles et/ou garanties contractuelles TGN) depuis 1999 pour l'ensemble des entités de Generali.



Mes compétences :

Assurance

Marketing

Droit des assurances

Réassurance

Management