Julie FAILLY

Reconnue travailleur handicapée, je suis en reconversion professionnelle. Je recherche un emploi pouvant répondre à mes attentes, a savoir allier handicap, travail en équipe et contact.

Le métier de secrétaire me paraît etre la bonne profession.

Je sais m'adapter rapidement, j'ai de bonnes aptitudes rédactionnelles et je sais utiliser les outils de bureautique. Aussi je suis une personne aimable, sérieuse, dynamique et ambitieuse.



Mes compétences :

Secourisme

Bureautique