Julie FARIZON

Le design me passionne. Cette passion a pris forme au fil de mes études dans le domaine des arts appliqués, mais aussi auparavant lors de visites d'expositions.



Titulaire d'un BAC Sciences et Techniques de l'Ingénieur en Arts Appliqués et d'un BTS Design de Produits, j'ai eu une première expérience dans une entreprise de design global appelée Widoo Design Studio sur Paris.

Aujourd'hui diplômée d'une licence professionnelle Design Matériaux Modélisation de l'Ecole de Design Nantes Atlantique, j'ai pu davantage me confronter au monde professionnel en étant en alternance chez Drugeot Labo.



Ayant récemment achevé un stage en design global de 4 mois à Zagreb , je suis à la recherche d'un maître d'apprentissage disponible pour me former lors d'un master Management du Design et de l'Innovation.



Mes compétences :

Mises en situation

Rendu 3d

Mise en page

Modélisation 3D

Rhinocéros 4 et 5

Adobe InDesign

SolidWorks

Adobe Photoshop

Maquettage