Mathilde MOREAU

Ma licence design industriel (Design, Matériaux et Modélisation) actuellement acquise au sein de l'école de design de Nantes Atlantique, me permet désormais de m'investir totalement dans une entreprise. En effet, l'année d'apprentissage au sein de l'entreprise Radis et capucine m'a permis de toucher au design produit, industriel mais également au graphisme.



Polyvalente, dynamique et motivé, je suis déterminé à m'investir efficacement, afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.



Mes compétences :

Adobe InDesign CS6

Rhino3d

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6

Analyser écouter réfléchir agir

Créativité

Design industriel

Design produit

Design graphique

Design

Packaging