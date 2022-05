Mathilde MOREAU

Je crée ma première compagnie de théâtre à l’âge de 19 ans dans laquelle je donne des cours de café-théâtre. Parallèlement, je prends des cours de chant. En 1998, la Compagnie du Café-Théâtre ouvre ses portes. Anne Roumanoff devient la marraine en 2001. A la fois à la mise en scène, à la régie, aux décors, à la communication et parfois sur les planches, je m’essaie à l’écriture de chansons avec mon ami - musicien - auteur - compositeur Christian Lagarde.



Je co-écris également un spectacle « Jeunes Filles au Couvent » avec Marie Lancelot qui est joué à guichet fermé lors du Festival Juste pour rire d’avril 2006. Je navigue entre le théâtre, le chant et l’écriture avec la même envie et la même passion depuis une dizaine d’années. En 2004, je décide de reprendre mes études, une licence Infocom « en poche », je crée Aparté Prod, une société d’évènementiel avec Marie Lancelot. Après de nombreuses expériences auprès des entreprises, j’ai décidé de me consacrer essentiellement à l'événementiel, l'organisation et la production de spectacles humoristiques. Je propose également de la location de salle pour séminaires, formations et du coaching de prise de parole en public. Aujourd'hui, associée avec Erwan Guynot de Boismenu, à la vie comme à la scène, nous co-réalisons des spectacles, gérons une société d'événementiel et une école de café-théâtre (210 élèves).



Mes compétences :

Mise en scène

Production

Théâtre