Julie FAUCONNIER-PILLON

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



A la fin de mes études, je voulais m'orienter vers une fonction technique, manipulant des données concrètes. Je voulais aussi aborder les problèmes sous tous leurs angles : humains, économiques, stratégiques... Presque 15 ans après, je suis toujours aussi enthousiasmée par les métiers de la Finance qui réunissent ces concepts là.



Mes dernières expériences m'ont permis d'acquérir une solide expérience en contrôle de gestion, opérationnel et stratégique. La comptabilité générale et analytique, le suivi des paies sont ma matière première. Élaborer ensuite les indicateurs de pilotage pertinents, aussi bien sur des activités commerciales, industrielles, logistiques et de services est le cœur de mon métier. Construire les budgets, les business plans en découle alors naturellement.



Un autre point fort de mon expérience est le partenariat avec les décideurs, les managers et les équipes opérationnelles : les accompagner au quotidien pour comprendre les tendances, les aider à se projeter sur les opportunités, à optimiser leurs ressources. Il faut pour cela bâtir la confiance et rester toujours le garant des procédures et des règles.



Une autre facette de mon expérience est la MOA sur des ERP comme SAP. En mode projet, améliorer ses outils de travail est une grande satisfaction et permet de varier les plaisirs!



Enfin, depuis bientôt 10 ans, je gère des équipes et développer leurs talents est devenu une responsabilité importante de mon quotidien.





A bientôt pour un partage d expérience !



Mes compétences :

Management opérationnel

Adaptabilité