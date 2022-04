Julie FAUGEROUX

Après un début de carrière dans l’industrie, je finalise actuellement mon doctorat au PARis Cardiovascular Research Center. Ce projet porte sur l’étude d’une pathologie anévrysmale génétique –le syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire (SEDv)– à des fins scientifiques et cliniques. Je souhaiterais ensuite poursuivre ma carrière par un poste de chef de projets en recherche appliquée, dans le domaine pharmaceutique ou cosmétique.



Titulaire d’un Master professionnel, j’ai d’abord intégré la CRO BIOalternatives dédiée à l’évaluation de l’efficacité de principes actifs pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques. J’y ai mené un projet qui consistait à développer des modèles cellulaires d’inflammation cutanée puis ai participé à l’évaluation de produits pharmaceutiques. Outre la polyvalence technique, la capacité de gestion de projets et de travail en équipe que j’ai acquises, ces expériences se sont révélées déterminantes dans mon choix de carrière en recherche préclinique.

Souhaitant évoluer dans un environnement international, j’ai ensuite rejoint Central Laboratories, laboratoire anglais spécialisé dans le contrôle qualité de produits issus de l’industrie agro-alimentaire. Je me suis ainsi familiarisée à un nouvel univers d’analyses biologiques et ai acquis des compétences en microbiologie.

L’aspect thérapeutique me tenant à cœur, j’ai ensuite intégré une équipe de recherche INSERM. J’y conduis actuellement, dans le cadre d’un doctorat, un projet visant à caractériser un modèle murin innovant du SEDv porteur d’une mutation retrouvée chez un patient. J’ai également mené les premiers essais précliniques sur la souris knock-out préexistante. Mes travaux ont ainsi contribué à une meilleure compréhension de la pathologie et au développement de thérapeutiques.



Ces expériences m'ont permis de développer mes compétences managériales et de gestion de projets. De plus, mes capacités de communication me permettent de tisser aisément de nouvelles collaborations interdisciplinaires.



