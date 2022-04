Julie FAVRAUD

Teinturière et feutrière, j'imagine des objets et accessoires en matières et couleurs naturelles. A travers mes créations, je vous invite à découvrir quelques secrets de la nature.



J'utilise racines, écorces, feuilles, fruits, fleurs afin de teindre les fibres. Je cueille mes plantes en local laissant ainsi la nature influencer les couleurs de mes collections.



Je travaille la laine, capable dune transformation magique : celle du feutre. Avec de l'eau, du savon et le geste, la matière se façonne pour donner vie à un objet.



Mêlant créativité et savoir-faire, mes pièces sont 100% naturelles, écoresponsables et respectueuses de notre santé, confectionnées à la main.