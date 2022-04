Julie FELDMAN

Définition des normes merchandising et de l'aspect visuel de la marque en maintenant un lien étroit avec la Direction Commerciale et Retail

Respect de l'identité de marque dans un souci constant d'efficacité et de rentabilité commerciale des points de vente.

Déploiement de la politique merchandising à l'ensemble du réseau Retail et Wholesale.



Mes compétences :

budgets

SAP

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Vente

Communication

Marketing

Management

Merchandising

Retail et Wholesale

BIlingue Anglais

Charte merchandising

Identité Visuelle

trade marketing