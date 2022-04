Julie FELIX

Diplômée d’Ecoles d’Arts, j’ai tout d’abord débuté dans la vie active en tant que graphiste/Illustratrice.



Très vite j’ai souhaité créer ma société en qualité d’artiste peintre/illustratrice mais la vie économique d’un jeune artiste n’étant pas pérenne, j’ai pris la décision de me reconvertir dans le domaine de l’Assistanat de Direction pour lequel je suis repartie vers les bancs de l'école.



Avec plus de 15 ans d'expérience en tant qu’Assistante de Direction Senior pour le compte de divers grands patrons d’entreprises privées ou d’association, j'occupe à présent le poste d'Office Manager au sein de la Direction Générale de la filiale immobilière du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs et ai la chance également d'intervenir en qualité de "Chief Happyness Officer" auprès de mes collaborateurs.



En perpétuelle recherche d'évolution professionnelle, je suis convaincue qu'il ne faut pas seulement s'attacher au cursus parfois stéréotypé par les intitulés de poste, mais bien s'attarder sur la complexité humaine, ses compétences et ses réalisations. Dans l'ère digital qui est le nôtre, c'est là LE réel atout pour mener à bien les managements de projets ou humains auxquels j'espère être confrontée et challengée dans un futur proche.



Mes compétences :

Pack Office

Créativité

Professionnalisme

Patience

Discrétion

Windows

Relationnel

Mac OS X

Autonomie

Droit social

Veille juridique et législative

Droit du travail

Organisation d'évènements

Coordination de projets

Négociation commerciale

Gestion événementielle

Gestion de projet

Organisation