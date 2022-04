Julie FERRANT

Diplômée cette année d’un Master en Chimie des Biomolécules pour la Santé, je souhaite intégrer un laboratoire de recherche au poste d’ingénieure R&D chimie.

Ma dernière expérience professionnelle au sein de l’entreprise InvivoGen, sous la direction et la tutelle du responsable du département Chimie, m’a permis de mettre en pratique de nombreux procédés de synthèse. Société de biotechnologie implantée aux Etats-Unis et à Hong-Kong, elle commercialise une large gamme d’antibiotique et de molécule d’origine bactérienne activant le système immunitaire. En effet, les synthèses de molécules immunomodulatrices qui m’ont été confiées proposaient des stratégies de synthèses très variées. De plus, j’ai eu l’opportunité d’effectuer moi-même les tests cellulaires in vitro des molécules synthétisées.

Lors de ma première année de Master mes stages m’ont permis de travailler au sein du CNRS à l'IBMM de Montpellier (UMR 5247), sur la synthèse de différents précurseurs. Au sein du Département des Analogues & Constituants des Acides Nucléiques (DACAN), et de l’équipe « Nucléosides et effecteurs phosphorylés », j'ai dû synthétiser en grande quantité (plusieurs dizaines de grammes) des précurseurs d’analogues de Nucléoside qui ont pour but la lutte contre la leucémie. Ma deuxième expérience au sein de l’équipe Synthèse de lipides bioactifs, m’a permis de synthétiser des précurseurs pour la synthèse totale de neuroprostanes, marqueurs de stress oxydant qui permettraient de détecter le cancer de la peau. J’ai travaillé sur petite et grosse quantité, et sous atmosphère inerte.

Par ailleurs, lors de ma 3ème année de Licence, j'ai travaillé au sein du groupe Bongrain (cinquième mondial de l’industrie fromagère), au sein du laboratoire chargé des contrôles qualités, où j’étais chargé des analyses physico-chimiques des produits. Cette expérience m'a permis d’assimiler la rigueur des contrôles de qualité inhérente à l’industrie de rang mondiale.

Au cours de cette 3éme année de licence, j'ai également eu l’opportunité de créer une start-up avec 5 autres étudiants, dans laquelle j'ai eu le rôle de comptable et de commerciale. Cette expérience m’a permis de développer mes capacités de gestion, d’innovation, et de travail en équipe.

En deuxième année d’IUT, j’ai effectué 3 mois de stage dans un laboratoire de spectrométrie de masse et produit naturel à l’Université de Sao Paulo, au Brésil, où j’ai pu améliorer ma pratique de l’anglais scientifique. J’ai travaillé sur l’extraction et l’identification de la molécule responsable d'un métabolite actif (pesticide, herbicide) à partir d'extrait microbien par spectrométrie de masse.

Mes expériences, mes connaissances, et mon sens de l’organisation, mis en avant par les témoignages de mes précédents responsables, sont les gages de mon sérieux et de ma motivation professionnelle. Mon caractère dynamique mais également souriant ont été appréciés et valorisés au sein des différentes équipes au sein desquelles j’ai travaillé.



