Julie FERRY-MARYNIAK

Les différentes expériences vécues au cours de ces 15 dernières années dans le secteur de l'automobile spécialisée en communication et marketing m'ont et me plaisent toujours autant. La complexité passionnante de ce secteur toujours en ébullition permet de telles remises en question permanentes que je ne souhaite pas m'en éloigner! Depuis, je découvre d'autres horizons, je le diversifie avec beaucoup de plaisirs et de curiosité !



Mes compétences :

Marketing

Marketing direct

Publicité

Communication

Création

Gestion de projet

Organisation

Conception

Rédaction

Automobile

Achat d'espace

Graphisme