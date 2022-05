Yohan ROUSSELLOT

Diplômé d'école de commerce, avec +5 ans d'expériences en gestion de projet marketing et communication. Mes missions m'ont permis d'évoluer en agence et chez l'annonceur.



Mes principaux domaines de compétences : gestion de projet, acquisition client, Communication multicanal off et on-line, exploitation de la big data, animation réseau, relation prestataires, analyse et reporting, suivi budgétaire, soutien et conseil opérationnel,







Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing direct

Gestion de projet