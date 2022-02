Julie FIQUET

Mon expérience de 4 ans au Stade m'a permis d'acquérir une double compétence : communication et gestion de projets à travers mon poste de chargée de clientèle (via la partie organisation d'évènements d'entreprises).



Je souhaite poursuivre dans la gestion de projets événementiels, appréciant particulièrement assurer le lien entre les demandes clients et les équipes internes et prestataires.



J'aime assurer le suivi client afin de lui apporter entière satisfaction. J'apprécie également le travail d'équipe.



Mes compétences :

Gestion de projet

Sport

Basketball

Communication de crise

Communication

Organisation d événements

Gestion de prestataires

Événementiel

ELISA

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel