Julie FLEISCHER

Julie,

Je suis à la recherche de mon premier emploi dans le domaine de l'esthétique-cosmétique et parfumerie.

Je suis dynamique et je m'intègre facilement à une équipe. De caractère posé, joviale.

J'ai effectué 12 semaines de stage dans le domaine qui me permet d'avoir une petite expérience dans le métier.

En vous remerciant de l’attention que vous accorderez à mon profil, je vous prie d’agréer, l’expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Assidue et consciencieuse

Assiduité et professionalisme

Joviale facile à vivre

Motivations et valeurs professionnelles

Esthetique

Esprit d'équipe