Bonjour à toutes et tous,



Je suis une personne passionnée par l'univers du web et des nouvelles technologies. Je souhaite m'épanouir grâce à mon travail, monter en compétences et découvrir de nouvelles choses tous les jours autour d'une équipe soudée et motivée.



Autonome, communicante, autodidacte et créative, j'aime construire, développer, accompagner et suivre un projet complet.



Bonne visite !

JULIE FONTAINE



Mes compétences :

Publicité

Communication

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Presse

Réseaux sociaux

Adobe InDesign

Prestashop

Adobe Illustrator

Wordpress

Webmarketing

Recette fonctionnelle

Agile Scrum

Magento

SEO