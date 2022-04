Julie FOURNIER--OBIGAND

Assistante de Gestion de formation, je m’intéresse à tout ce qui touche les travaux administratifs, commerciaux et communicatifs.



Je suis passée par un BAC STG Communication et Ressources Humaines et par la suite j'ai choisi de poursuivre dans cette voie en étudiant dans le but d'un BTS Assistante de Gestion en alternance que j'ai obtenue.



En complément de mon BTS, j'ai travaillé en contrat de professionnalisation au sein de SUPERMETAL à Sallanches (74) ce qui m'a donnée la possibilité de commencer ma vie professionnelle dans de bonnes conditions.



Aujourd'hui, je possède plusieurs expériences dans le domaine du support à l'entreprise notamment sur des missions administrative et commerciales qui m'ont apportés de nombreuses compétences.



Mes compétences :

Gestion de projet

Secrétariat

Gestion d'agenda

Process

Accueil physique et téléphonique

Marketing

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Archivage