Julie (français) - Ulla (allemand) FISCHER

Trilingue Français * Anglais * Allemand

Biculturelle Français-Allemand

Esprit international



Passionnée de mode, de tendances, de déco, de luxe, de cosmétique et de l'art de vivre.



Toujours créative mais toujours très pragmatique, j'imagine un poste idéal qui me permettra d'utiliser l'ensemble de mes compétences, toute en m'apportant l'épanouissement pro et le confort matériel que je recherche. je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et l'organisation d'un futur rendez-vous.



Forte sens du business voire d'entrepreneuse

Plus que 10 ans d'expériences au sein d'un groupe multinationale en France

10 ans d'expériences au sein de l'industrie papetier-imprimeur et mode-textile en Allemagne

Stages de 6 mois en Suisse et en Italie

Facilité et plaisir à travailler dans des équipes internationales

Capacité d'adaptation à des nouveaux environnements et secteurs (forte curiosité générale)

Sens d'innovation et de développement de produits

Qualité relationnelle combiné avec ténacité

Sens d'organisation (montage de stands aux salons, photo shootings, suivi de projets, déplacements, etc.)

Expérimentée en marketing directe, en retail, en vente, en visual merchandising



Forte sensibilité aux évolutions de la société et aux tendances de la mode/la consommation/... "open mind everywhere"- ouverture d'esprit perpétuelle

Maîtrise de la chaîne graphique

Bonne connaissances techniques imprimerie et packaging : Offset, Hélio, Sérigraphie, Gaufrage, Teintes Pantone

Solide connaissances techniques textile : Chaîne et trame, Jacquard, Tricot, Matériaux divers, Finishing, Merchandising)

Forte sens de qualité

Créative, pragmatique, constructive, très à l'écoute, souriante-positive



Informatiques : Pack Office, SAP, Lotus Notes, Windows & Mac, Photoshop



Mes compétences :

Création