Diplômée d’un Master de Psychologie et Psychopathologie Clinique.

Diplomée d’un Master de Psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent.



Spécialisée depuis plusieurs années dans l’accompagnement des victimes et familles des victimes de Traumatisme Psychique : Etat de stress aigu , Etat de Stress Post-Traumatique.



Formée aux thérapies systématiques : accompagnement des couples Et des familles.



Praticienne en Hypnose Ericksonienne Et en PNL.





- Psychothérapies individuelles : Enfants-Adolescents-Adultes

- thérapies systémiques : couples Et familles.

- Traumatisme Psychique

- Groupe d'Analyse de la Pratique Professionnelle.

- Conférences

- Formation

- Groupe de parole et de soutien thérapeutique : petite enfance, parentalité, Troubles de comportement alimentaire...



Vous pouvez consulter mon site internet pour plus de renseignements :



Respectueusement,

Julie FRANCOLS



Mes compétences :

Psychologue

Psychothérapeute

Thérapie de groupe

Thérapie individuelle

Hypnose Ericksonienne

Traumatisme Psychique