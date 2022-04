Julie FRASNIER

Forte d'une expérience de 5 ans dans les systèmes d'information du secteur bancaire et financier, j'ai une forte capacité d'adaptation et d'autonomie sur l'ensemble de la chaîne BI. Aujourd'hui chef de projet d'une TMA, j'ai le souhait d'évoluer vers un profil de consultant technico fonctionnel orienté vers la proximité avec les besoins métiers et les utilisateurs.



Mes compétences :

Business Intelligence

IBM Cognos 10

Crystal Reports 2008

Business Object XI 3.1

Teradata 12.0

SPSS Statistics 17.0

Qlikview 11