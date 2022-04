Julie FRONTERA

Le maquillage, un art, une passion...



Après avoir travailler avec des professionnels de la mode depuis plus de 10 ans,je viens aux services des particuliers en proposant des cours d'auto-maquillage avec un aprentissage des techniques et des tendances actuelles.



je continue bien evidement de travailler en studio pour des editos, de la publicité,et autres propositions dans le domaine.



J'aime le travail d'équipe et l'ambiance lors d'une séance photo.



Je me tiens informer de la tendance au quotidien pour maintenir ma créativité.



le métier d'un maquilleur? Saisir la personnalité de chaque femme et de créer une image unique...



Mes compétences :

Beauté

Coaching

Make up

Maquilleuse

Maquilleuse professionnelle

Mode

Publicité