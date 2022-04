Double compétence scientifique et management de l'information.



- Réalisation d’études de marché et d'analyses à orientation marketing, réglementaire ou sectorielle dans le secteur de la santé, tous domaines thérapeutiques confondus, en ville et à l'hôpital.

- Recommandations stratégiques à l’industrie pharmaceutique dans le cadre d'études ad hoc



Mes compétences :

Analyse de données

Étude de marché

Santé

Veille

Propriété industrielle