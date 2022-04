Je suis titulaire d'un BEP et d' un Bac pro Secrétariat.

Je recherche un poste de secrétaire dans la fonction Publique.



Mes compétences :

Rédaction de mail

Travaux administratifs

Accueil physique et téléphonique

Comptabilité

Déclaration d'embauche

Gestion de commande de repas

Photocopies

Fiche de paie

Déclaration de TVA

Travaux informatiques

Classement et traitement des dossiers patients