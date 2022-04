Julie GALAUD

La société Un Jour à Part est spécialisée dans la création et l'organisation d'événement.

Du lancement d'un nouveau produit à l'inauguration de votre société, nous saurons vous apporter la solution qui vous convient et qui séduira vos clients.

A votre écoute, toujours en accord avec vos désirs, l'esprit dégagé, vous n'aurez plus qu'à profiter du moment.



Mes compétences :

Veolia Propreté France

Festival deThéâtre de Cabourg

Groupama Assurances

Forum des Métiers de la Communication

Adrea Mutuellle