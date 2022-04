Julie GALLAS

Suite à une école de commerce et une spécialistaion "Negociation" très terrain et "business" j'ai choisi de réaliser un master RH spécialistaion "Management des compétences" donc tourné vers la gestion des hommes en entreprises.

J'ai réalisé ce master sur 14 mois, alternant les cours et la mise en pratique Chez MICROSOFT au service Formation.

Ce cursus m'a permi à la fois d'enrichir mes connaissances mais également d'être de plein pied dans la vie active.

Après ces 14 mois, j'ai intégré MANGO(PAP féminin) en tant que chargé de recrutement sur le siège de Paris. J'ai ensuite choisi de rejoindre le terrain et ai pris la responsabilité d'un magasin en ouverture sur Rennes.

Après 2 années à ce poste j'ai eu envie d'évoluer et suis donc entrée chez CACHE-CACHE groupe BEAUMANOIR en tant que Responsable Régionale.

Après 3 ans dans ce groupe, un poste de superviseur chez MANGO s'est libéré sur ma zone début 2010, c'est donc naturellement que je suis retourné travailler pour cette marque que j'affectionne tant grâce à ses produits qu'à son concept et la gestion de l'humain qui y est appliqué.



Mes compétences :

Management

Management RH