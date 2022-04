Julie GALLAY

Je travaille depuis 2006 pour des sociétés regroupées en Unité Économique et Sociale appartenant au Groupe Loret



J'ai choisi de réaliser des études tout en travaillant pour acquérir théorique et pratique en même temps. C'est pour cela que j'ai choisi de passer un Master RH en e-learning via la plateforme de formation par correspondance "Icademie". Ce système de formation demande beaucoup d'organisation et de travail car il faut mener de front un diplôme à passer, et une activité professionnelle importante. J'ai également réalisé un stage autour des Ressources Humaines Boston en 2011.



Grâce à ce système j'ai pu évoluer rapidement et me suis vu confier des missions clefs de la gestion des RH.



J'ai progressé au sein de ces sociétés pour arriver au poste de Responsable Ressources Humaines de plusieurs concessions automobile en Guyane Française, représentant une centaine de salariés au total, pour lesquelles je m'occupe de tout ce qui est du domaine RH (paie, relations et réunions avec les Institutions Représentatives du Personnel, respect du droit du travail, embauche et contrats, tableaux de bord et budget de masse salariale, formation etc...) en collaboration avec la Direction des Ressources Humaines du Groupe basée en Guadeloupe.



A travers mon expérience sur les différents domaines abordés en RH, je souhaite dorénavant me focaliser essentiellement sur la formation professionnelle, et dans le droit social, mon but étant de pouvoir d'ici quelques années faire du conseil aux entreprises.

C'est pourquoi je cherche désormais à développer et confirmer mes compétences dans ces domaines.