Julie GAMBIN

Gérante d'une agence de paysagistes en Eure et Loir, je suis motivée par l'idée de concevoir des espaces raisonnés qui ont du sens pour chacun.

Passionnée par mon métier de maître d'œuvre, je mets beaucoup de cœur à répondre aux demandes de mes interlocuteurs tant d' un point de vue technique, économique que social.



Mon agence se tourne progressivement vers la gestion et la réhabilitation d espaces naturels, ce qui me permet de rencontrer de plus en plus d acteurs locaux et promouvoir le développement de ma Region de prédilection.



J invite toutes les personnes qui partagent le même goût du travail et du paysage bien sûr à le rejoindre!



Mes compétences :

Informatique

Autocad

Gestion de projet

Ingénierie

Management

paysagiste

Maîtrise d'œuvre d'exécution

ingénieur

Qualité

Environnement

designer