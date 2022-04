Julie GASQUET

Responsable du site garagegasquet-renault.fr et conseillère commerciale au sein de l’entreprise Renault ETS Gasquet & Fils, je suis en charge de la communication web et print de l’entreprise, ainsi que de la vente de véhicules neufs et occasions.



Riche de mes différentes expériences, j’ai acquis ces dernières années des compétences de conception et d’exécution graphique, de marketing et de relation commerciale.



Je suis particulièrement sensible aux postes qui garantissent enrichissement et responsabilités.



Mes compétences :

Communication

Infographie

Graphisme

Vente

E-commerce

Luxe

Horlogerie

Bijouterie

Maroquinerie