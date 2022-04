Julie GAUD

Une personne ordonnée, organisée, rigoureuse avec une forte adaptabilité, mais aussi une très bonne communicante avec une grande écoute de la clientèle. Je suis dynamique, réactive et surtout une passionnée de la mode et des tendances.



Mes compétences :

Défini une stratégie commerciale

Conseils et informations a la clientèles

Réalisation de ventes

Conception et mise en place l'organisation de l'un

Agencement de l'espace de vente et mise en valeur

Suivi de l'état des stocks et établissements des c

Réalisation des tenues de caisse