Julie GAUDIN

On dit de moi que je suis une personne dynamique, souriante, calme, volontaire, passionnée et ayant un grand sens de l’écoute. Je souhaiterai mettre à votre disposition mon sens de la rigueur, ma capacité à m’investir dans mon travail et tenter de répondre au mieux aux besoins des personnes accompagnées ainsi que des professionnels.



Mes compétences :

Médiation

Négociation

Réseau

Connaissances maintien à domicile

Partenariats

Gestion budgétaire

Economie sociale et solidaire

Orientation

Accueil du public

Conseil

Accueil physique et téléphonique

Planification

Accompagnement individuel

Analyse des besoins

Accompagnement social

Ecoute

Adaptabilité

Rigueur

Logiciels: Pack Microsoft office, Twin, IDAS, ASI

Autonomie

Travail d'équipe