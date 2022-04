Julie GAUDIN

Avec 17 ans d'expérience, ip-label s'impose comme votre expert de l'APM [Application Performance Management].



Notre mission: Vous aider à améliorer et à garantir la meilleure expérience utilisateurs sur toutes vos applications partout dans le monde.



Avec nos équipes d’experts, nous vous aidons à gérer et optimiser la qualité des applications web, mobiles, métiers et multimédia des utilisateurs internes (salariés et prestataires) ou externes (clients, partenaires, fournisseurs) de votre entreprise.



Les objectifs pour vos applications critiques:

- Améliorer la disponibilité

- Améliorer le temps de réponse

- Améliorer les performances



Vos bénéfices:

-Augmenter vos revenus

-Augmenter la performance de vos collaborateurs

-Augmenter la satisfaction des utilisateurs de vos applications



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations,

Bien cordialement,

Julie



Mes compétences :

Organisation

Négociation commerciale

Commerce B2B

Gestion des achats

Administration des ventes