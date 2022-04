Julie GAUDIN

Mes compétences :

Prise en charge des démarches administratives à ef

Gestion des consommables et fournisseurs

Gestion notes de frais

Recrutement et encadrement du personnel

Appel d'offres, planification chantier et suivi ad

Gestion des contrats, marchés de travaux et PV de

Gestion de l'agenda du direction et organisation d

Création et suivi administratif des dossiers

Facturation, certificat de paiement, suivi et rela

Accueil, conseil et orientation des usagers

Suivi de comptes et gestion de budgets

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet