Julie GAUTHIER

Bienvenue,



Diplomée d'un BTS Assistant de Manager, spécialisation RSE (Responsabilité sociétale et environnementale des Entreprises), je réalise actuellement le Bachelor "Gestion Administrative et Ressources Humaines" à ICADEMIE Paris en alternance.



De part ma formation et mes expériences, j'ai développé un réel intérêt pour le domaine des RH ainsi que pour la RSE et souhaite poursuivre mon cursus par un diplôme me permettant d'acquérir d'avantage de connaissances dans ces domaines, cela en alternance.



Mes compétences :

Recrutement

Relationnel

Service client

Rigueur

Travail en équipe

Autonomie

Compétences Informatiques : Emaze, Prezzi, Clipix,

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint