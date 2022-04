Un parcours universitaire qui ne débouche par sur la voie toute tracée de l'enseignement, qui flirte avec la critique d'art et le commissariat d'exposition pour finir dans le commerce spécialisé en fournitures beaux-arts. D'abord pour financer mes études, puis à plein temps... et me voilà responsable du magasin dans lequel j'ai tout appris.

Aujourd'hui à nouveau sans emploi après une liquidation judiciaire, l'envie est de trouver un travail créatif, avec le goût du contact et de l'animation.