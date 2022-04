Julie GAUTHIER

Chimiste, analyses, matériaux et procédés.

Je souhaite contribuer à l'avancement des connaissances théoriques, participer aux projets de conception et de développements d'une entreprise dynamique, en résumé participer à la recherche!



Persévérante et curieuse de nature, je veux mettre toutes mes qualités au service de la recherche.



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse de cycle de vie

Résistance des matériaux

Chimie analytique

Rédaction scientifique

Aisance relationelle

Normes Qualité

planifi

Caractérisation mécanique

Optimisation des process

Normes ISO

Analyses physico chimiques

Techniques de laboratoire

Caractérisation des matériaux

LIMS

Norme qualité ISO 9001, Norme Environnementale ISO

Management et pilotage de projet, optimisation pro

Méthodes de caractérisation : FTIR, DRX, MEB, TEM,

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

FTIR