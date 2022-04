Titulaire d'un master en management et stratégie d'entreprise suivi en alternance, je débute en mars 2008, comme assistante de direction au sein d'une PME importatrice de pierre naturelle.



Devenue par la suite Responsable du service commercial de cette même PME, j'ai géré pendant plus de 3 ans tout le processus Administration des Ventes en collaboration avec une assistante commerciale et 3 agents commerciaux.