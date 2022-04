Julie GAYRAUD

Lors de mon expérience professionnelle, notamment en tant qu'assistante commerciale, j'ai mené à bien les tâches qui m'étaient confiées. J'ai réalisé le traitement commercial et administratif des commandes des clients dans un objectif de qualité.



En outre, lors de mon expérience en mission locale, maison de l'emploi, j'ai pu acquérir des connaissances et compétences dans le domaine de l'emploi et du social.



J'ai ainsi confirmé mon sens du relationnel, ma capacité à m'adapter à chacun de mes interlocuteurs, mon investissement dans chacune des tâches qui m’étaient confiées.



Mes connaissances et compétences dans le poste d'assistant commercial et le domaine de l'emploi, la formation, sont je pense, des compétences importantes pour intégrer un poste d'assistant commercial au sein d'une agence d'intérim.



Mes compétences :

Fidélisation client

Prospection de clients

Organisation d'évènements

Relations clients

Bureautique

Mise à jour porteufeuille client

Relance client

Devis

Inventaire

Mise en valeur produits

Merchandising

Réalisation de support de travail

Créativité

Analyser les besoins et définir les objectifs

Rendez-vous professionnels terrain

Animation produits

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel