Julie GEMBLE

Issue d'une formation scientifique, je suis arrivée par hasard dans le commerce. J'ai tout appris par moi-même et aie participé activement au développement de ma société.

Je n'ai malgré tout, jamais laissé tomber mes premiers amours, car je poursuis toujours mes étude en cours du soir avec pour objectif de maintenir mes connaissances à jour.

J'aimerais trouver un projet qui me permette d'allier mes connaissances scientifiques et mes compétences en base de données.



Mes compétences :

Informatique

Facturation

Communication

Base de données

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Coordination de projets

HTML

CSS