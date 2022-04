Julie GENOYER

Actuellement en 3ème année à l’ENSCBP (Ecole National Supérieure de Chimie, Biologie et Physique de Bordeaux), j’obtiendrai en Septembre 2014 un diplôme d’ingénieur en Chimie et Physique avec spécialisation Ingénierie des Polymères et Formulation. Ma formation implique des connaissances en synthèse organique, physico-chimie des interfaces, formulation ainsi qu’en caractérisations de polymères.



Je souhaite en continuer mon parcours par une thèse à partir d’octobre ou novembre 2014 afin de devenir ingénieur-chercheur en physico-chimie des polymères en entreprise. Je suis donc activement à la recherche d'un sujet dans le domaine des colloides et/ou de la rhéologie.