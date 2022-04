Julie GERBOLLET

Après un DUT assez généraliste dans l'environnement, j'ai décidé de me spécialiser dans l'écologie. C'est pourquoi j'ai continué sur une licence général en écologie et aménagement puis sur un master en environnement et gestion de la biodiversité. Par la suite, j'ai passé un concours de la fonction publique que j'ai obtenu. Je suis maintenant chargée d'études au centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, à Metz.



Mes compétences :

Logiciel JUICE

Logiciel MARK, DISTANCE (dynamique pop)

Adobe illustrator/ InDesign/ Photoshop

Logiciel R (statistiques)

Qgis

Gestion de projet

Animation de réseaux

MapInfo

Microsoft Excel

Gestion de base de données (Access)

Microsoft Word

Création de support de communication

ArcGIS

Connaissance naturalistes

Microsoft PowerPoint