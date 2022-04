Julie GESLOT

Aujourd’hui titulaire d'un diplôme de coordinatrice de projet, j’ai le désir de m’investir pleinement dans des projets de développement local favorisant le mieux-vivre ensemble et la mixité sociale sur un territoire donné.



J’ai à cœur de mettre à profit mon expérience et mes compétences, d’échanger et de collaborer à la mise en œuvre d'initiatives solidaires et citoyennes.



Mes capacités d’adaptation, d’ouverture d’esprit et d’animation de groupes, mon sens de l’écoute et des responsabilités, ma facilité à travailler en autonomie et en transversalité et mon expérience en gestion de projet sont les atouts que je souhaite mettre au service de mon futur emploi.



Mes compétences :

Gestion de projet

Recherche de financement

Gestion administrative

Animation de réunions

Gestion budgétaire

budgets

Restitution

Microsoft Office

Animation de formations