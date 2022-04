Christelle DAVID

Je suis une femme de terrain depuis toujours. J'ai besoin d'être utile et d'agir concrètement. Je ne me suis jamais posé la question de mon orientation car j'ai toujours voulue préserver l'environnement. La préservation de l'environnement à un impact positif sur la faune, la flore, la santé, le paysage, ... Quand on travail dans l’environnent nos projets, nos solutions ont un impact positifs si notre regard est suffisamment pluridisciplinaire. Je me suis formée à la permaculture car la méthode de conception est applicable à beaucoup de choses, et est basée sur une véritable analyse de la situation de départ et du résultat souhaité.

Aujourd'hui je souhaites simplement un emploi de salariée dans le grand ouest.



Mes compétences :

Cartographie SIG

Photographie

Ecologie

Cahier des charges

Architecture logicielle

Pack Microsoft Office

Secourisme

Analyser écouter réfléchir agir

Développement durable

Prise de parole