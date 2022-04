Julie GESTEL

Je suis actuellement chargée de communication interne et marketing SI au sein du Groupe La Poste. Dans le cadre de cette fonction, je mets en place un plan marketing destiné à promouvoir la DSI de La Poste, j'anime la communication de la Direction de la Stratégie (réseau social interne, newsletter…) et organise des événements (séminaires, salons...).



Titulaire du Master 2 en communication politique de l'Université Panthéon Sorbonne – Paris I et du diplôme de journaliste du CFJ (Centre de Formation des Journalistes), j'ai exercé des missions en tant que journaliste en radio, télévision, presse écrite, où j'ai pu développer d'excellentes qualités de communication écrite et orale.

Dynamique et passionnée par mon travail, j’ai complété ma formation initiale par un Master en Marketing et Communication des Entreprises, obtenu en 2015.

Ambitieuse, je souhaite désormais investir mon savoir-faire et mon énergie dans de nouveaux challenges.



