Julie GIBEAU

Ingénieur biochimiste spécialisée en Nutrition-Santé, je travaille dans le domaine scientifique et réglementaire de la Nutrition-Santé (Compléments alimentaires, DADAP, aliments-Santé, allégations, déclarations, audits...).



A l'écoute du marché, curieuse, rigoureuse et polyvalente, j'aime l'Innovation et les challenges que cela implique ! N'hésitez donc pas à me contacter pour toute question !



Mes compétences :

Agroalimentaire

Biochimie

Compléments alimentaires

Conseil

Ingénieur R&D

Ingredients

Nutrition

Phytochimie

Santé