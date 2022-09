Simakine NICOLAS

- Nouvellement en recherche d'un poste d'ingénieur géotechnicien -



Étant intéressé par la géologie et la géotechnique depuis les études, j'ai depuis une dizaine d'années développé mon expérience professionnelle au sein d'entreprises de toutes tailles, depuis un jeune bureau d'études démarrant son activité en géotechnique jusqu'à un des majors du BTP français.



De par mes précédents emplois, je possède une bonne approche terrain (géologie/géotechnique) et de larges connaissances des enjeux/travaux géotechniques sur petits et grands projets.



Sans être lassé de la géotechnique et de la géologie, j'ai ressenti en 2020 le besoin d'explorer d'autres horizons professionnels. Cela ma notamment amené à écrire un essai, mais aussi à rencontrer des apiculteurs. Je me suis alors assez rapidement intéressé de près à l'apiculture et j'ai ressenti le besoin d'aller plus loin en me formant durant 1 an à l'apiculture tout en créant à côté ma petite entreprise apicole.



Ayant désormais fini ma formation et ne pouvant raisonnablement pas vivre grâce à mon activité apicole dans les années à venir, je souhaite désormais me réinvestir dans le secteur de la géotechnique-géologie dans lequel j'ai acquis des compétences solides et avec lequel j'ai toujours gardé un lien.



Désirant conserver mon activité apicole, je suis prêt à étudier toutes propositions, que cela concerne la définition du poste en lui-même, la durée du contrat ou le temps de travail; mon but étant d'échanger avec de futurs éventuels employeurs pour trouver une solution simple et satisfaisante pour les deux partis.



Je suis donc actuellement prêt à discuter des attentes de futurs employeurs, à expliquer mon parcours professionnel et ce que je peux apporter à une entreprise vis-à-vis de mes compétences, et au besoin, adapter mon activité apicole en fonction du poste.



Je tiens à préciser que mon activité apicole est saisonnière et sera quasiment nulle jusqu'à fin février 2023. Pour la suite, le plus simple c'est d'échanger en direct.



Synthèse expériences professionnelles :

- 7 mois - responsable technique en géotechnique (Foratlantic)

- 3 ans et demi (cumulés) - ingénieur géotechnicien (ABESol)

- 3 ans (cumulés) - ingénieur géotechnicien (Bouygues TP)

- 1 mois - ingénieur géotechnicien en insertion professionnel (Fondasol)

- 6 mois - technicien géologue (IMSRN),

- 6 mois - ingénieur géotechnicien stagiaire (ABESol),

- 6 mois - aide sondeur (Diag Sol).



Mes compétences :

Ingénierie

Géologie

Géotechnique

Travaux publics

Bâtiment