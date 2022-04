Julie GILBERT

Je suis titulaire d'un BTS assistante de gestion PME-PMI que j'ai réalisé en alternance chez un traiteur.



J'ai poursuivi mon parcours au sein du groupe Xerox où j'ai commencé en tant que standardiste puis à ma demande, mon poste a évolué sur une fonction d'assistante commerciale sur un puis deux secteurs.



Toujours en lien avec une mission commerciale, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le recrutement plus particulièrement sur la fonction de Chargée de recrutement intérim. J'ai été recruté pour l'ouverture d'une nouvelle agence au Château d'Olonne. J'ai dû créer mon poste et me familiariser à un nouveau domaine d'activité. Cette expérience a été très enrichissante.



A ce jour je suis poste en tant qu'Assistante Commerciale au sein de la société Prolaser.



Mes compétences :

Tempo

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Cévéo

Proginov