Julie GILBERT

• Qualités : Discrétion, Polyvalence, Sens relationnel



• Savoir-Faire :

Gestion administrative et logistique des formations

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Traitement de la paie

Facturation

Accueil physique et téléphonique

Gestion d’agendas et plannings

Organisation d’évènements, réunions, déplacements



• Compétences informatique :

Pack Office

eTemptation

Evolia

SCFORM

Sphinx



Mes compétences :

