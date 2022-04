Julie GIMENEZ

Avocate au Barreau de Montpellier depuis 2008, j'interviens en droit du travail, dans la gestion et la pratique des relations sociales, en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, ainsi que dans la prévention des contentieux et négociations.



Mes interventions et mon expertise sont donc multiples :



Conseil et assistance et défense des salariés et employeurs/entreprises en droit du travail, négociation d'entreprise et droit de la protection sociale. (droit social)

Contentieux devant le Conseil de prud'hommes et le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale.

Contentieux devant la Chambre sociale de la Cour d'appel.



Mes compétences :

Droit de la protection sociale

Droit du travail

Droit social

Conseil juridique

Analyse Transactionnelle

Contentieux social

Négociations sociales

Relations sociales & syndicales