Julie GLAÇON

Etudiante à Skema Business School en Mastère Spécialisé Marketing Direct et Commerce Electronique à SKEMA et actuellement en contrat pro chez PIMKIE en tant qu'assistante chef de projet CRM.



Mon désir de travailler dans le digital s'est accru depuis ces dernières années, et mes expériences professionnelles ont développé mon intérêt pour le marketing direct et digital.



Si vous souhaitez me contacter pour toute opportunité, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou me contacter sur LinkedIn.



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire



Mes compétences :

Management

Comptabilité

Marketing

Corporate finance

Stratégie

Système d'information

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Customer Relationship Management

Neolane

HTML

Futures Operations

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator