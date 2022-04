Julie Glassberg est née et a grandi à Paris. Après des études de graphisme pendant 4 ans, elle a décidé de faire de sa passion ( la photographie ) son métier. Elle aime particulièrement travailler sur tout ce qui tourne autour des différentes cultures et sous cultures.

Pour elle, la photographie est un passport qui lui permet de découvrir d'autres univers aussi différents les uns des autres. Elle travaille actuellement à New York comme freelance pour le compte de grands noms de la presse comme The New York Times, The New York Times Magazine, The Wall Street Journal, Le Monde, Stern View, Edible Manhattan, Polka magazine, L'Equipe, parmis d'autres. Son travail a egalement ete recompense par des prix tels que le POYi international, Lucie Scholarship, Getty Images Grant for documentary photography, the Art Directors Club Young Gun, or the VIPA awards.

Basee actuellement a New York, elle travaille sur une rubrique hebdomadaire, "Character Study", pour la section Metropolitan de l'edition du dimanche du New York Times, avec le reporter Corey Kilgannon.





